مياه القنيطرة تقدر مخازين السدود بـ 24 مليون متر مكعب

قدرت مديرية الموارد المائية في القنيطرة أن الحجم التخزيني الحالي لسدود محافظة القنيطرة من المياه لهذا الموسم بلغ نحو 24 مليون م3 , يقابله للفترة نفسها من السنة الماضية نحو 26 مليون م3.

ويبلغ عدد سدود المحافظة 6 سدود بطاقة تخزينية أعظمية قدرها 83,38 مليون م3, وهذه السدود هي سد المنطرة ورويحينة وكودنة وبريقة والهجة والرقاد.

وذكر مدير الموارد المائية بالقنيطرة المهندس جمعة الحسن أن المساحة الإجمالية المروية من هذه السدود تقدر بنحو 4033 هكتاراً منها 1474 هكتاراً على أرض محافظة القنيطرة و2559 هكتاراً على أرض محافظة درعا, وأشار إلى أن جميع السدود بحالة فنية جيدة وتستطيع استيعاب أي كميات جديدة من المياه.

كما لفت الحسن إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً بحجم التخزين هذا الموسم مقارنة مع للفترة نفسها من العام الماضي التي قدرت بنحو مليوني متر مكعب من المياه, ويعود سبب ذلك الانخفاض لقلة الهطل المطري وقلة الثلوج وعدم تفجر الينابيع التي تغذي جريان الأودية.

وأكد الحسن أن المديرية قامت بدراسة إمكانية إقامة ثلاث سدات مائية على أرض المحافظة في كل من قرية الحلس والعتم وبلونه, وتم إجراء عمليات المسح الطبوغرافي لمناطق السدات من قبل المديرية التي بينت أن هذه السدات يمكن أن تخزن ما مجموعه 360 ألف متر مكعب من المياه.