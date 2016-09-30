مياه اللاذقية: اختبارات يومية تجري على طول الشبكة

سجلت غزارة نبع السن في محافظة اللاذقية 8ر4 أمتار مكعبة بالثانية مع نهاية الشهر الحالي حيث يضخ منها نحو 320 إلى 330 ألف متر مكعب يوميا لتأمين مياه الشرب في المحافظة.

وأوضح مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس عفيف عيسى أن مجموعات الضخ في النبع تعمل على مدار 24 ساعة مبينا أن اختبارات يومية تجري على جميع الخزانات الموجودة على طول الشبكة وأماكن التقاطعات والتي تثبت يوميا أن المياه ضمن المواصفات القياسية السورية.

وأشار عيسى إلى أنه يتم تزويد المحافظة بمياه الشرب من خلال آبار “ارتشاحية” تحت جسم سدي 16 تشرين وبلوران داعيا المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه نظرا “لانخفاض حجم التخزين في معظم سدود المحافظة” نتيجة الانحباس المطري خلال الموسم الماضي.

ويوجد في محافظة اللاذقية 14 سدا يبلغ حجم التخزين الطبيعي فيها 450ر366 مليون متر مكعب ووصل حجم التخزين الاجمالي لهذه السدود حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري 216ر99 مليون متر مكعب فيما بلغ حجم التخزين خلال الفترة نفسها من العام الماضي 728ر174 مليون متر مكعب كما تصل غزارة نبع السن خلال فصل الشتاء إلى أكثر من 24 مترا مكعبا بالثانية.

ويغذي نبع السن محافظتي اللاذقية وطرطوس ومصفاة بانياس بمياه الشرب فضلا عن الاستفادة منه في الري حيث يتم ملء سد الحويز منه خلال فصل الشتاء لري الأراضي الواقعة تحت منسوب السد.

ويعد نبع السن من أهم وأكبر الينابيع في حوض البحر المتوسط ويتلقى تغذيته من مياه الأمطار الهاطلة على القمم والسفوح الغربية لسلسلة جبال اللاذقية.