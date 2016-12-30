مياه حلب: “داعش” الإرهابي يقطع المياه من مصدرها الرئيس على نهر الفرات

أقدم تنظيم “داعش” الإرهابي على قطع المياه عن حلب من مصدرها الرئيس من محطات المعالجة على نهر الفرات.

وأكد مدير مؤسسة المياه في حلب المهندس فاخر الحمدو أن إرهابيي تنظيم “داعش” “أقدموا في الساعة السادسة من صباح اليوم على قطع مياه الشرب عن مدينة حلب من المصدر الرئيس القادم من محطتي الفرات والخفسة على نهر الفرات”.

ولفت الحمدو إلى ان “محافظة حلب ومؤسسة المياه بالتعاون والتنسيق مع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمبادرات الأهلية يعملون على معالجة الوضع لإعادة ضخ المياه لحلب بأسرع وقت ممكن”.

ويأتي قطع المياه عن مدينة حلب في محاولة يائسة من تنظيم “داعش” الإرهابي للضغط على أهالي حلب في محاولة للنيل من صمودهم في وجه الإرهاب والتفافهم حول بطولات الجيش العربي السوري الذي أعاد الأمن والاستقرار إلى الاحياء الشرقية لحلب التي شهدت عودة مئات الأسر بعد تأمين المقومات الأساسية فيها من قبل محافظة حلب.