مياه حمص: تقييم الحالة الفنية للسدود وإجراء عمليات الصيانة اللازمة

تجري مديرية الموارد المائية بحمص مجموعة من الدراسات الفنية على عدد من السدود في المحافظة وخاصة ما كان منها بمنأى عن أعمال المراقبة خلال الفترة الماضية لتقييم حالتها ووضع خطط الصيانة اللازمة لها.

وتبلغ الطاقة التخزينية للسدود في ريف حمص أكثر من 406 ملايين متر مكعب من المياه وهي هذا العام في حالة امتلاء جيد وستوفر المياه لأغراض الري وللثروة الحيوانية وتوسيع الأراضي الزراعية وإقامة مشاريع زراعية جديدة واستخدامها في الاستزراع السمكي والحد من تأثير قلة الأمطار.

وحول عمليات الصيانة اللازمة للسدود أشار المهندس اسماعيل اسماعيل مدير الموارد المائية بحمص إلى أن المديرية تقوم حاليا بالكشف وتقييم وإعداد الأضابير الفنية للسدود التي كانت بمنأى عن أعمال المراقبة خلال فترة الأزمة وخاصة سدود بادية حمص ليتم إجراء الصيانات اللازمة لها، مبينا أنه لا يمكن تقدير عامل الخطورة لهذه السدود قبل الانتهاء من أعمال الكشف والتقييم.

ويبلغ عدد السدود في محافظة حمص 35 سدا ترابيا موزعة على أحواض العاصي والساحل والبادية وتم إجراء الصيانة بحسب اسماعيل على عدد من السدود شملت الوجه الأمامي والمفرغات والمقبضات وأعمال القمة.

وبين اسماعيل أن المديرية تقوم حاليا بتنفيذ سدة مريمين التخزينية بحجم تخزين 235 ألف متر مكعب وارتفاعها 18 مترا وهي مخصصة للري مشيرا إلى أنها تخدم قرى مريمين وفاحل والقرى المجاورة بالإضافة إلى الأهمية السياحية التي تسهم بها بالمنطقة.

وحول حاجة المحافظة للسدات المائية لفت اسماعيل إلى التعاون والتنسيق مع الجمعيات الفلاحية والجهات ذات الصلة لتقدير الاحتياجات المائية والعمل على وضع خطة لدراسة مجموعة من السدات المائية للأعوام القادمة في مناطق جب عباس والنويحة وحسياء والفرقلس.