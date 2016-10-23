مياه حمص تنفّذ أعمال صيانة على الشبكة في عدد من الأحياء

أنهت ورشات الصيانة التابعة لمؤسسة مياه الشرب بحمص اعمال صيانة شبكة المياه في عدد من احياء المدينة، بهدف تحسين واقع الشبكة مع قدوم فصل الشتاء.

وبين مدير المؤسسة المهندس حسن حميدان أن ورشات الصيانة قامت مؤخرا بصيانة خطوط الشبكة الرئيسية بشارع الحميدية بقطر 200 ملم، كما تم اجراء صيانات على خط فونت قطر 200 ملم وصب وتعزيل ريكارات وسكورة في حي البياضة وشارع سناء محيدلى وعدد من شوارع المدينة،

ولفت حميدان الى أن العمل مستمر في مشروع تنفيذ صالة تعقيم بالكلور السائل في موقع الخزانات الرئيسية وارواء قرى الناصرية والاسعدية، واستبدال شبكة مياه في قرية الوازعية وتمديد خط مياه في قرية سكرة، واستبدال خط ضخ جبورين.

وبين حميدان أن الموءسسة قامت خلال الربع الثالث من العام الجاري بتركيب عدادات للمشتركين الجدد في ريف المحافظة، علما أن عدد المشتركين في الريف 184.904الف مشترك، كما تم تركيب عدادات للمشتركين ضمن المدينة خلال نفس الفترة ويبلغ عدد المشتركين فى المدينة 215 الف مشترك.