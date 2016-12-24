مياه دمشق: الوضع سيتحسن خلال أيام

أكد المهندس محمد الشياح المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق ان المؤسسة تعمل على تأمين جزء من الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب في دمشق من مراكزها الاحتياطية بالمدينة بعد اعتداءات إرهابية طالت مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها.

وأشار الشياح إلى انه سيتم تزويد أحياء مدينة دمشق بالمياه بشكل متساو وعادل ريثما تتم العودة إلى مصادر المياه الرئيسية المغذية لدمشق ومحيطها مبينا أن الوضع المائي في دمشق ومحيطها سيتحسن خلال الأيام القليلة القادمة.

ونشرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق في بيان على موقعها الإلكتروني ان “اعتداءات إرهابية طالت جميع مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها وان وزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق تقوم باستخدام المصادر الاحتياطية”.