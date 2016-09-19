مياه دمشق مراقبة إلكترونياً على مدار الساعة

أكد المهندس حسام حريدين المدير العام لمؤسسة المياه على تزويد مدينة دمشق بشكل يومي بكمية 330 ألف م3 من المياه على الرغم من كل الظروف التي تعاني منها مصادر مياه الشرب خلال الموسم الحالي نتيجة قلة الهطل المطري.

وأضاف: إن المؤسسة تحاول المناورة في الإمكانات المتوافرة لديها لتأمين مياه الشرب للمدينة والريف حيث يتم تأمين ضخ مياه لمدينة دمشق بمعدل 5 ساعات يومياً وفق برنامج تقنين يعتمد على الوارد المائي. وبين حريدين أن المؤسسة توفر يومياً 22 ألف م3 لكل من قدسيا وضاحية قدسيا والسكن الشبابي من خط جديدة يابوس ودير العشائر.

وعن عمليات التقنين في أطراف مدينة دمشق أشار المدير العام إلى أن المؤسسة تضع برنامج التقنين بالتعاون مع لجان الأحياء وحسب الاحتياج المائي لكل تجمع سكاني في أطراف المدينة.

وعن تطوير منظومة مياه الشرب في ريف دمشق بين حريدين أن المؤسسة تضع الخطة لتطوير وتأهيل منظومة مياه الشرب في ريف المحافظة بإشراف وزارة الموارد المائية ليصبح وضع تزويد المياه في ريف دمشق موازياً لعمليات التزويد في المدينة وذلك من خلال حفر آبار جديدة وإنشاء خزانات عالية في المناطق ذات الاحتياج في مدن ريف دمشق وتوسيع الشبكة العامة في الريف لتستطيع توفير المياه بالشكل المطلوب للريف.

وعن موثوقية ومراقبة مياه الشرب أكد المدير العام أن المؤسسة تضع هذه القضية في أولويات عملها وعلى مدار الساعة حيث يوجد نظام مراقبة الكتروني دائم على مدار الساعة لنوعية المياه وكذلك يقوم المخبر المركزي بعمليات تحليل عينات المياه في جميع خطوط الشبكة ومن مصادر المياه وعلى مدار الساعة، ولا يمكن أن يكون هناك أي تهاون في هذه القضية لأنها تمس صحة الناس وهذا الموضوع أكثر من خط أحمر بالنسبة للمؤسسة.