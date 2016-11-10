ميدفيديف: الفائز بالانتخابات الأمريكية ليس جزءا من النظام الأمريكي

تحدث رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف للصحفيين حول فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ولفت ميدفيديف إلى الخصوصية المتميزة للانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية، موضحا أن الفائز في هذه الانتخابات ليس جزءا من النظام السياسي الأمريكي بل هو خارج إطار هذا النظام.

واستبعد ميدفيديف أن يكون ترامب «قهر» النظام، مرجحا أن يكون النظام ترك ترامب يفوز بالانتخابات، وفي ظن ميدفيديف فإن النظام السياسي الأمريكي سيقوم بتشكيل الفائز بالانتخابات الحالية على شاكلة الرئيس «اللائق».

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يقدر ترامب على مقاومة الضغط الذي سيخضع له، وأضاف ميدفيديف: «سنرى».