ميركل تحذّر ترامب من تدمير الأمم المتحدة

حذّرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ترامب من تدمير الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن التعددية حل للكثير من أزمات العالم، وقالت أثناء حملة للانتخابات الإقليمية في ولاية بافاريا الألمانية: “أعتقد أن تدمير شيء دون تطوير شيء جديد أمر خطير للغاية”، معربةً عن اعتقادها بأن التعددية تعتبر حلاً للكثير من أزمات العالم.

وأضافت ميركل: “إن ترامب يعجز عن رؤية حلول ترضي الجميع وعوضاً عن ذلك يرى فائزاً واحداً فقط من كل مفاوضات دولية”.

وكان ترامب ألقى الثلاثاء الماضي كلمة مطوّلة خلال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حفلت بالكثير من المواقف الهجومية والعدائية تجاه العديد من الدول والقضايا العالمية، وكرر فيها تعهداته بـ”حماية السيادة الأمريكية” ورفض العولمة.

يشار إلى أن ترامب أعلن العام الماضي انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ الموقّعة عام 2015 كما انسحب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، فيما أعلن في أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، كما هدد مؤخراً بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

يأتي ذلك فيما اعتبر ترامب لدى عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قادة العالم عادوا يحترمون الولايات المتحدة، في إقرار منه بأن بلاده فقدت مصداقيتها واحترامها في العالم خلال الفترة السابقة.

وقال ترامب أمام تجمع في فيرجينيا الغربية: “عدت لتوي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصدقوني أن زعماء العالم عادوا يحترموننا من جديد”.

وتأتي تصريحات ترامب هذه تكريساً لحالة “جنون العظمة” التي يعيشها باعتباره أن ما حققه وأنجزه أعاد للولايات المتحدة مصداقيتها واحترامها، وهو ما يتناقض مع الوقائع على الأرض.

وأثارت هذه الحالة التي يعيشها ترامب، وما تزال، الكثير من السخرية بين الأوساط الأمريكية والدولية، وظهرت جلياً في افتتاح أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عمّ الضحك قاعة الاجتماعات خلال إلقاء ترامب كلمته وحديثه عن أنه “خلال أقل من عامين حققت إدارته ما لم تحققه أية إدارة في تاريخ بلاده”، حسب زعمه.

وردّ ترامب على الضحكات بالقول: “لم أتوقع رد الفعل هذا لكن لا بأس”. وتصدّرت السخرية خلال الاجتماع عناوين وسائل الإعلام العالمية، وردّ ترامب على ذلك قائلاً: “إنهم لم يضحكوا عليه بل معه”.