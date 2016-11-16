قال مسؤول ألماني الثلاثاء 15 تشرين الثاني، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تعتزم الترشح للمرة الرابعة لمنصب المستشار في البلاد.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن نوربرت روتغين، رئيس لجنة البرلمان الألماني للشؤون الخارجية وممثل عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية، قوله لقناة “سي إن إن” الأمريكية: “إنها ستترشح إلى منصب المستشار، وهي جاهزة تماما لذلك، وعلى استعداد للمساهمة في تعزيز النظام الليبرالي العالمي”.

وفازت ميركل في الترشح إلى منصب المستشار لأول مرة في عام 2005. ووفقا لمجلة “شبيغيل” الأسبوعية التي قالت في آب من العام الماضي، نقلا عن مصادرها إن ميركل قررت الترشح لولاية مستشار رابعة في 2017.

ووفقا للمجلة فقد ناقشت ميركل بالفعل الاستعدادات للحملة الانتخابية مع الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المسيحي بيتر تاوبر، ومدير الحزب كلاوس شولر.