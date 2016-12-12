ميركل تعد بكين بعدم تغيير سياسة “الصين الواحدة”

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، أن سياسة ألمانيا تجاه الصين، ستبقى دون تغيير، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول العلاقات مع تايوان.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي في برلين، اليوم: “نحن نتبع السياسة السابقة تجاه الصين (سياسة “الصين الواحدة”) ولن نغير موقفنا هذا”.

وفي وقت سابق، قال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، إنه لن يسمح لبكين، بأن تملي شروطها في مسائل العلاقات مع تايوان.

وأعرب عن حيرته من تمسك الولايات المتحدة بسياسة “الصين الواحدة”، وردا على ذلك، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كنغ شوانغ، عن “قلقه الشديد” من تصريحات ترامب، وشدد على أن قضية تايوان، تتعلق بمسألة سيادة الدولة ووحدة أراضي الصين. وأكد على أن مبدأ “سياسة الصين الواحدة” هو الأساس السياسي لتطور العلاقات الصينية الأمريكية.

هذا وقدمت وزارة الخارجية الصينية، احتجاجاً إلى الولايات المتحدة، وحث الناطق الرسمي للوزارة، الجانب الأمريكي على الالتزام بسياسة “الصين الواحدة” وتوخي الحذر بشأن مسألة تايوان، لتجنب مشاكل لا داعي لها في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي تحدث ترامب، هاتفياً مع رئيس إدارة تايوان تساي إنغ وين. وكانت المكالمة بمثابة المحادثة الهاتفية الرسمية الأولى بين الرئيس المنتخب للولايات المتحدة ورئيس تايوان منذ عام 1979، عندما قطعت إدارة تايوان العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن.