ميركل وماكرون يعلنان استعدادهما لتغيير المعاهدات بهدف إصلاح الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استعدادهما لتغيير المعاهدات الأوروبية من أجل إصلاح الاتحاد الأوروبي الذي يشهد تزايد الرفض الشعبي له في العديد من الدول.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع ماكرون في برلين اليوم: “من وجهة النظر الألمانية من الممكن تغيير المعاهدات إذا كان لذلك معنى”.

وأضافت ميركل: “إن أوروبا تنجح بنجاح فرنسا وألمانيا وسنعزز تعاوننا الثنائي وسنبدأ دينامية جديدة”.

وأشارت ميركل إلى أن برلين وباريس تعتزمان إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي من خلال العمل معا على مواضيع الشأن الداخلي الأوروبي لدعم سياسة منطقة اليورو والأمن.

بدوره قال ماكرون: “إن موضوع تغيير المعاهدات كان من المحرمات الفرنسية وآمل ألا يكون الأمر كذلك معي” داعيا إلى إعادة صياغة تاريخية لأوروبا في مواجهة تنامي مخاطر التفكك.

وكان ماكرون تسلم رسميا أمس مقاليد الرئاسة الفرنسية خلال مراسم فى قصر الاليزيه ليصبح بذلك الرئيس الخامس والعشرين لفرنسا كما كلف اليوم ادوار فيليب بتشكيل الحكومة الجديدة.