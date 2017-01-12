ميريل ستريب تسمّي القدس باسمها واللوبي الصهيوني يشن حرب ضدها

شنت جماعات يهودية من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة هجوما عنيفا على الممثلة الأمريكية ميريل بسبب تأكيدها أن الممثلة ناتالي بورتمان نجحت في هوليوود وهي القادمة من القدس، منتقدين عدم ذكر ميريل ستريب لاسم “إسرائيل” التي تحتل الأراضي العربية الفلسطينية.

وكانت «ستريب» قد ذكرت أسماء جميع البلدان لكل ممثل أو ممثلة من زملائها تحدثت عن أصولهم العرقية غير الأمريكية خلال كلمتها، وأبدى الصهاينة المحتلين امتعاضهم قائلين «ألا تعرف أين تقع القدس؟».

وبينما الصهاينة يحتلون فلسطين ويمارسون جميع أنواع العنف والبطش والاستيطان والعنصرية والاستعمار، اعتبروا أن حديث «ستريب» وعدم ذكر اسم الكيان الصهيوني بعد ذكرها لمدينة القدس، هو “اهانة” لها يستدعي اتهامها بمعاداة السامية وإثارة الهجوم!!