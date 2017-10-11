ميسي الهداف التاريخي للقارة اللاتينية

حقق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أرقاما قياسية بالجملة، بعد قيادته منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وأحرز ميسي ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى الإكوادور، بالمباراة التي انتهت بفوز التانغو (3-1) اليوم الأربعاء، ليصعد منتخب الأرجنتين إلى مونديال روسيا، مستغلا خسارة تشيلي من البرازيل وتعادل بيرو أمام كولومبيا.

وبذلك، وصل الساحر الأرجنتيني للهدف رقم 21 في مسيرته الكروية خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ليتصدر ترتيب هدافي القارة اللاتينية عبر التاريخ.

وتفوق ميسي على مواطنه هيرنان كريسبو وزميله في برشلونة الأوروغوياني لويس سواريز، ولكل منهما (19 هدفا)، ويأتي بعد ذلك التشيلي مارسيلو سالاس بواقع 18 هدفا.

وسجل ميسي 62 هدفا لصالح الأرجنتين لينفرد بصدارة هدافي التانغو عبر التاريخ بفارق 8 أهداف عن غابرييل باتيستوتا (54 هدفا)، وكريسبو (35 هدفا)، ثم مارادونا بـ(34 هدفا)، وسيرجيو أغويرو، (33 هدفا)، وغونزالو هيغواين (32 هدفا)

ووصل ليو للهاتريك الخامس في تاريخه مع منتخب التانغو، بعدما أحرز في مرمى بنما والسويد والبرازيل وغواتيمالا.

وساهم ميسي في وصول منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم في البرازيل عام 2014، كما قاده لنهائيين في كوبا أمريكا عامي 2015 و2016، ولكنه لم يحقق أي لقب مع منتخب بلاده حتى الآن.