ميسي بين التجديد مع برشلونة والعودة لاحضان غوارديولا

طرح اسم نادي مانشستر سيتي بقوة كأحد الأندية المرشحة للتعاقد مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في حال أصر هداف الأرجنتين على عدم تجديد عقده مع ناديه.

وهناك بعض المؤشرات التي ترجح كفة مانشستر سيتي في ضم ميسي لصفوفه مستقبلا، بعد أن كشفت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية أن اللاعب لا يرغب في تجديد عقده مع برشلونة الذي ينتهي في 2018.

وبدأ الحديث عن إمكانية انتقال ميسي إلى سيتي، الذي يدربه الإسباني بيب جوارديولا، لمجموعة من الاعتبارات، على رأسها معرفة اللاعب بالجهاز الفني بالفريق، حيث سبق له أن اشتغل مع جوارديولا، والمدير الرياضي للفريق، تيكسيكي بيجرستيان، ومدير النادي فيرانو سوريانو.

وكان مدير مانشستر سيتي سبق له أن أعلن عن ترحيبه بميسي إذا ما قرر يوما الانضمام لفريقه. وقال سوريانو بهذا الخصوص “إذا اتصل بنا ميسي يوما ما فإننا بطبيعة الحال سنفتح له الأبواب فورا”.

من جهته تحدث جوارديولا مؤخرا عن مستقبل ميسي وقال إنه يتمنى أن ينهي مسيرته الكروية في برشلونة، غير أن المدير الفني الإسباني عاد وقال إنه في حال ما إذا فكر ميسي في تغيير الأجواء، فإن هناك ستة أندية ستسعى للتعاقد معه. وبدون شك فإن مانشستر سيتي يأتي في مقدمتها.

شرط جزائي خيالي

لحد الساعة يصعب على أي نادي شراء عقد ميسي لأنه يتضمن شرطاً جزائياً عالياً يبلغ 250 مليون يورو. لذلك تفضل الأندية التي تحلم بضم ميسي إلى صفوفها انتظار انتهاء عقده مع برشلونة للدخول في مفاوضات معه. وقد يكون ارتفاع الشرط الجزائي من بين الأسباب التي جعلت النجم الأرجنتيني لا يرغب في تمديد عقده مع برشلونة لأن ذلك يحول بينه وخوض تجربة جديدة خارج النادي الكتالوني.

علاوة على ذلك، فقد ذكرت صحيفة “ماركا” أن ميسي، البالغ من العمر 30 عاما والفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، غاضب من الطريقة، التي تعاملت بها معه النيابة العامة في إسبانيا بخصوص اتهامه بالتهرب الضريبي، وأنه يرغب في التروي قبل أن يتخذ القرار النهائي مع زوجته وطفليه.

خطوة حاسمة

وذكرت “ماركا” أن برشلونة سيعرض على ميسي عقد طويل الأمد حتى يعتزل بين أحضان “كامب نو”، كما أنه سيظل بعد اعتزاله مرتبطا بالنادي، كونه أحد أبرز اللاعبين في تاريخه.

لكن الكثير من المؤشرات تشير إلى أن الهداف التاريخي لبرشلونة قد يتجه لخوض تجربة جديدة خارج برشلونة، فهو يبلغ من العمر حاليا 30 عاما، ما يعني أن التمديد المقبل للعقد مع برشلونة قد يفوت عليه فرصة اللعب لفريق آخر قبل الاعتزال. إضافة إلى ذلك لم يعد ميسي يشعر بالارتياح في إسبانبا بسبب المشكلات التي يواجهها والمتمثلة في وضعه الضريبي.

وسبق لميسي أن أعلن أن زوجته وطفليه يشكلان أولويات حياته وأن أي قرار حول مستقبله سيراعي مصلحتهما أيضا، فهل تنجح إدارة مانشستر سيتي مستقبلا في إقناع ميسي بارتداء ألوان “السيتيزن” إذا ما قرر البرغوث مغادرة برشلونة؟