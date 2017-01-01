ميسي يتصدر قائمة أفضل 10 هدافين في 2016

حافظ الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، على صدارة هدافي العالم في عام 2016 برصيد (51 هدفًا) ومتفوقا بفارق هدف واحد عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وكشف موقع “توب ميركاتو” عن قائمة أفضل 10 هدافين في عام 2016 الذي ودعنا أمس، حيث تصدر البرغوث الارجنتيني القائمة التي حسمها قبل إبراهيموفيتش الذي فشل في زيادة رصيده أمام ميدلزبره أمس، واكتفى بتسجيل 50 هدفا، بينما حل هداف الليجا لويس سواريز في المركز الثالث برصيد (48 هدفا) وبفارق 6 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم والمتوج بالكرة الذهبية الرابعة، والذي اكتفى بالمركز الرابع برصيد (43 هدفا).

وفيما يلي قائمة افضل 10 هدافين في 2016:

1. الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 51 هدفا.

2. السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان) 50 هدفا.

3. الأوروجوياني لويس سواريز (برشلونة) 48 هدفا.

4. البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 42 هدفا.

5. البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 39 هدفا.

6. الأرجنتيني سيرجيو اجويرو (مانشستر سيتي) 36 هدفا.

7. الأوروجوياني ادينسون كافاني (باريس سان جيرمان) 36 هدفا.

8. الأرجنتيني جونزالو هيجواين (يوفنتوس/نابولي) 33 هدفا.

9. الجابوني بيير ايمريك أوباميانج (بوروسيا دورتموند) 32 هدفا.

10. الفرنسي الكسندر لاكازيتي (أولمبيك ليون) 30 هدفا.