ميسي يحقق رقمين جديدين في مواجهة أوساسونا

واصل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، وذلك خلال مشاركته في لقاء أوساسونا عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا، والذي أحرز خلاله هدفين في الدقيقتين 73 و90.

وحقق ميسي رقمين جديدين، الأول أن هذا اللقاء بات رقم 550 لميسي بقميص الفريق الكتالوني، ليكون رابع أكثر لاعب مشاركة في المباريات بتاريخ برشلونة، بعدما كسر الرقم المسجل باسم ميجيلي نجم الفريق في حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، قائمة تضم أكثر 10 لاعبين مشاركة في لقاءات برشلونة بكل البطولات على مدار تاريخ، حيث يتصدرها تشافي هيرنانديز الذي رحل للسد القطري 767 مباراة، خلفه أندريس إنييستا 605 مباراة، كارليس بويول 593 مباراة، ثم ميسي 550 مباراة، ومييجيلي 549 مباراة.

وفي المركز السادس، يحل فيكتور فالديز حارس مرمى ميدلزبره الإنجليزي الحالي 535 مباراة، كارليس ريكزاك 449 مباراة، جويرمو آمور 421 مباراة، أندوني زوبيزاريتا 410 مباراة، خوان سيجارا 402 مباراة.

والرقم الثاني الجديد للأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه أحرز هدفين خلال المباراة ليرفع رصيده إلى 475 هدفًا مع برشلونة في جميع المسابقات.

وفض ميسي الاشتباك مع الأسطورة البرتغالية الراحلة أوزيبيو والذي سجل 473 هدفًا خلال مسيرته مع بنفيكا لينفرد بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً في مختلف الدوريات الأوروبية عبر التاريخ.

جاء هدف ميسي من متابعة لتمريرة زميله ألبا في الدقيقة (73) ليضيف الهدف الثاني لبرشلونة بعد ان تقدم لويس سواريز بالهدف الاول من تمريرة ميسي، ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة (90).

ورفع ميسي رصيده إلى (11 هدفًا) متفوقًا على زميله سواريز ومنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي الليجا.