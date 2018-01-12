ميسي يرحب بالصفقة الجديدة لبرشلونة

رحب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، بالوافد الجديد للفريق، الكولومبي ياري مينا، المنضم مؤخرًا من نادي بالميراس البرازيلي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن ليونيل ميسي كان أول المرحبين باللاعب الجديد في الفريق، حيث نشر صورة وهو يصافح مينا في تدريبات برشلونة، وذلك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

وخضع ياري مينا للفحوصات الطبية في برشلونة، ثم ذهب إلى مركز تدريبات الفريق، حيث التقى زملاءه الجدد في الفريق، وكان ليونيل ميسي أول من صافحه.

يذكر أن نادي برشلونة، أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع المدافع الدولي الكولومبي ياري مينا، قادمًا من بالميراس البرازيلي مقابل 11.8 مليون يورو.