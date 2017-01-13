ميسي يسبب أزمة في نادي برشلونة

أقال نادي برشلونة، بير جراتاكوس، مدير العلاقات المؤسسية مع الاتحاد الأسباني، من منصبه أثر تصريحات قال فيها إن ليونيل ميسي “لن يكون جيدا بدون زملائه بالفريق”.

وذكر النادي في بيان أن جراتاكوس ” عبر عن رأي شخصي لا يتزامن مع رأي النادي في قرعة دور الثمانية بكأس ملك أسبانيا اليوم في مدريد”.

وقال جراتاكوس متحدثا عقب وقوع برشلونة في مواجهة ريال سوسيداد أن ميسي “من أهم لاعبي الفريق، ولكن الأمر ليس متعلقا به فقط”.

وتابع “الفريق من فاز على أتلتيكو بلباو في دور الستة عشر من كأس أسبانيا”.