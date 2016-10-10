ميسي يستعد للعودة إلى تدريبات برشلونة

يعود ليونيل ميسي لاعب برشلونة للعودة للمباريات أمام ديبورتيفو لاكورونيا السبت المقبل في الليغا، وذلك للتأكد من مشاركته أساسيا في مواجهة مانشستر سيتي الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وابتعد ميسي عن المنافسات منذ إصابته في أعلى الفخذ خلال التعادل 1-1 مع أتليتيكو مدريد في 21 أيلول الماضي، ليغيب عن الانتصار على سبورتنغ خيخون وبروسيا مونشنغلادباخ والهزيمة 4-3 أمام سيلتا فيغو.

وذكرت صحف اسبانية أن ميسي لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة ديبورتيفو، ولكنه سيلعب في الشوط الثاني.

وحالت الإصابة دون مشاركة ميسي في التدريبات الجماعية لثلاثة أسابيع لكنه يستعد للعودة للتدرب بالكرة يوم الثلاثاء قبل أن ينضم إلى تدريبات الفريق بشكل كامل يوم الخميس المقبل.

ويحتل برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين خلف أتليتيكو المتصدر.

وتأتي عودة أبرز لاعبي الفريق وهدافه في الوقت المناسب قبل مواجهة سيتي مرتين إضافة لمباراتين صعبتين في الدوري أمام فالنسيا في 22 من الشهر الجاري واشبيلية في السادس من تشرين الثاني المقبل.