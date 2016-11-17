ميسي ينضم لتدريبات الكتيبة الكتلونية

خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول مران له مع برشلونة، بعد مشاركته مع منتخب بلاده ضد البرازيل وكولومبيا، وذلك، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

واستعاد ميسي بريقه، بعد كبوة البرازيل، بتسجيله هدفا لمنتخب التانغو في شباك كولومبيا، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين، في المباراة التي جرت بينهما، فجر الأربعاء 16 تشرين الثاني.

كما انضم إلى تدريبات الفريق الكاتالوني، يوم الخميس، إضافة إلى ميسي، عدد آخر من اللاعبين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم، مثل مواطنه خافيير ماسكيرانو، والبرتغالي أندريه غوميز، والحارس الألماني تير شتيغن، وغيرهم.

ويستضيف برشلونة فريق ملقا، السبت 19 تشرين الثاني الجاري، على ملعب “كامب نو”، وذلك ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل الفريق الكاتالوني مركز الوصافة في الليغا برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر، ريال مدريد، الذي يحل في اليوم ذاته ضيفا على جاره أتلتيكو، الرابع برصيد 14 نقطة، في “ديربي” العاصمة مدريد، على ملعب “فيسنتي كالديرون”.