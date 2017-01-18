ميسي ينهي الجدل أخيرا حول مستقبله مع برشلونة

أكد الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نيته مواصلة الدفاع عن ألوان فريقه الحالي برشلونة، منهيا بذلك الشائعات التي تحدثت في وقت سابق، عن رغبته في ترك النادي الكاتالوني الصيف المقبل.

وقال ميسي لوسائل إعلام “برشلونة قدم لي كل شيء خلال حياتي، لذلك أنا سأبقى في النادي طالما أرادوا ذلك.. ما يحفزني هو الفوز بالألقاب مع الفريق والمنتخب الأرجنتيني، لذلك أنا لا أنظر للخلف، فقط أنظر للأمام لتحقيق المزيد من النجاح”.

ويعرف هداف برشلونة والليغا التاريخي، أن هناك أكثر من ناد إنجليزي يرغب في التعاقد معه، في مقدمتهم مانشستر يونايتد والسيتي، إلا أنه استبعد فكرة انتقاله لأي فريق أوروبي غير البرسا، بالرغم من تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الإدارة حتى هذه اللحظة.

وانتشرت مؤخرا شائعات كثيرة تحدثت عن رغبة البرغوث الأرجنتيني في ترك برشلونة، والانتقال إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، مقالا قالت فيه إن النجم الأرجنتيني لا ينوي تمديد عقده مع النادي الكاتالوني، مشيرة إلى أن اللاعب اتخذ هذا القرار الصيف الماضي، عندما كان يقضي عطلته السنوية مع عائلته، لكن تصريحات اللاعب الأخيرة، طمأنت عشاق النادي حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي صيف عام 2018.