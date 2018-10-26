ميس حرب تحيي حفلها السنوي في أوبرا دمشق

خاص البعث ميديا – تصوير وتقرير: سوار ديب

قدمت المغنية ميس حرب حفلها السنوي مساء أمس على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون ورافقها المايسترو رشيد هلال قائد فرقة سيد درويس الموسيقية.

وتضمن برنامج حرب الغنائي “شد الحزام” و”خفيف الروح” لسيد درويش و”البحر بيضحك ليه” للشيخ إمام و”ميس الريم” و”بلا و لا شي” و”أنا مش كافر” لزياد الرحباني إضافة إلى بعض أغانيها الخاصة من ألبوم خيطان الشمس وبعض أغاني التراث.

وقدمت ميس ثلاث أغنيات جديدة للمرة الأولى أمام الجمهور كانت إحداها بعنوان “لو فينا نرجع” من كلماتها وألحانها.

يذكر أن حرب خريجة المعهد العالي للموسيقا اختصاص غناء شرقي عام 2008 عملت مع عدة فرق موسيقية وكورال كمغنية صولو منها جوقة قوس قزح والفرقة الوطنية للموسيقا العربية وكان لها العديد من المشاركات في عروض مسرحية وفعاليات فنية جماعية إلى جانب أدائها أغاني شارات أعمال درامية كما أصدرت ألبوما غنائيا بعنوان خيطان الشمس وهي تحضر حاليا لإصدار ألبومها الغنائي الثاني وفق رؤيتها الفنية الخاصة.

صور خاصة من الحفل :

اضغط على لاصورة لمشاهدتها بالحجم الكامل: