ميلاد يوسف يتزوج ديمة قندلفت والشك محور حياتهما

خاص – البعث ميديا

بدأ الفنان ميلاد يوسف تصوير مشاهده في مسلسل “شبابيك” مع المخرج سامر برقاوي بعنوان “سوء تقدير” بدور بطولة إلى جانب الفنانة ديمة قندلفت.

وتتحدث الحلقة عن الغيرة المبالغ بها، وذلك عبر قصة زوجين يسود حياتهما الشك، تحاول الزوجة دائماً امتحان زوجها ووضع الاختبارات للتأكد من صدقه، ورغم تخطيه لامتحاناتها بنجاح إلا أن علاقتهما تتعرض لصدمة كبيرة تودي بحياتهما إلى مأساة.

وبهذا العمل يعود يوسف إلى الأعمال الاجتماعية بعد انتهائه من تصوير مشاهده في الجزء التاسع من مسلسل “باب الحارة” بشخصية “عصام”، ومن المقرر أن يصور لاحقا حلقات أخرى من العمل بشخصيات وحكايات مختلفة.