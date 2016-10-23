ميلان يهزم يوفنتوس في قمة الكالتشيو الإيطالي

حقق ميلان فوزا طال انتظاره على ضيفه يوفنتوس في قمة مثيرة جمعتهما على ملعب “جوزيبي مياتزا” بمدينة ميلانو، في الجولة التاسعة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول من دون أهداف، بالرغم من إثارته وقوته، وشهد قرارا مثيرا للجدل لحكم المباراة نيكولا ريتسولي بإلغائه هدفا سجله البوسني ميراليم بيانيتش لليوفي، من كرة ثابتة، بداعي أن أحد اللاعبين المتسللين غالط الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما، وذلك بعد التشاور مع الحكم المساعد. ولكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن اللاعب ليونارو بونوتشي، الذي حاول متابعة الكرة لم يكن متسللا، وإنما زميله المدافع الدولي المغربي مهدي بنعطية هو الذي كان في موضع التسلل، ولم يؤثر بشكل مباشر على الحارس.

وافتتح لاعب ميلان الشاب الواعد مانويل لوكاتيلي (18 عاما)، التسجيل للروسونيري في الدقيقة 65 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت كرته بأسفل العارضة، قبل أن تعانق شباك الحارس العملاق جانلويجي بوفون.

وحاول اليوفي إدراك الموقف، إلا أن جميع محولات تحطمت على صخرة دفاع الميلان ومن ورائه حارسه المتألق جيانلويجي دوناروما، الذي حافظ على عذرية شباكه حتى صافرة النهاية، ليقود فريقه إلى فوز طال عمره أربع سنوات تقريبا.

واحتفظ يوفنتوس، حامل اللقب، بصدارة الكالتشيو برصيد 21 نقطة، وتقلص الفارق إلى نقطتين فقط بينه وبين ميلان، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة، وقفز إلى مركز الوصافة، متجاوزا بفارق ثلاث نقاط فريق روما، صاحب المركز الثالث، الذي يختتم مباريات هذه المرحلة بمواجهة ضيفه باليرمو، يوم الاثنين المقبل.