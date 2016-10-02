مُتحديا الظروف.. انطلاق معرض خان الحرير التخصصي للأزياء والأقمشة

ينطلق اليوم معرض خان الحرير التخصصي الثاني للأزياء والأقمشة ومستلزمات الإنتاج خريف- شتاء 2017 الذي تنظمه غرفة صناعة حلب، بدعم من هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

وأكدت غرفة صناعة حلب في بيان لها أن الإقبال الشديد الذي حققه المعرض في دورته الأولى بآذار الماضي شجع الغرفة على إقامة دورة ثانية للمعرض في دمشق بالرغم من استمرار الظروف الصعبة التي تعانيها مدينة حلب والصناعيون فيها والمتمثلة بقلة مستلزمات الانتاج ومصادر الطاقة جراء الاعتداءات الإرهابية.

يذكر أن معرض خان الحرير التخصصي الأول في عالم الأزياء والأقمشة ومستلزمات الإنتاج ربيع – صيف 2016 أقيم في الفترة ما بين السادس والثامن من آذار الماضي بفندق الداما روز بدمشق بمشاركة 70 صناعيا.