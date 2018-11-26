نائبة البرلمان الأوروبي: عدوان النظام السعودي سبب كارثة إنسانية باليمن

أكدت عضو البرلمان الأوروبي عن تشيكيا، كاترجينا كونيتشنا، أن العدوان الذي تقوده السعودية بدعم من الدول الغربية على اليمن تسبب بكارثة إنسانية فظيعة، أودت بحياة نحو 85000 طفل.

كونيتشنا ذكرت أن الدول المشاركة في هذا العدوان، وتلك الداعمة له في الغرب، فقدت كل حق بالتحدث عن العدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية والقانونين الدولي والإنساني.

البرلمانية الأوروبية أشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يغفر للنظام السعودي كل ما يرتكبه من جرائم لأنه يشتري النفط منه، ويحقق الربح، ومنه يرسل الأسلحة إلى الكيان “الصهيوني” والسعودية.

كما أكدت أنه في ظل هذه المواقف فان جرائم التحالف ستستمر ولن تتم إدانة أحد لافتة إلى أن هذه هي ماهية ما يطلق عليها تسمية “السياسة الخارجية الأميركية”.