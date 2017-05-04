نائبة روحاني: يجب ألا يتخلى الناخبون عن ثقتهم بروحاني

دعت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى إعادة انتخابه في الدورة المقبلة، لضمان تحقيق المنافع الاقتصادية التي تعهد بأنها ستؤدي إلى تقارب دبلوماسي مع الغرب.

وقالت ابتكار أمس الأربعاء: ” يجب ألا يتخلى الناخبون عن ثقتهم بروحاني.. روحاني يحتاج إلى المزيد من الوقت… يجب أن يُمنح فرصة ليكون قادراً على الاستمرار في برنامجه”.

وجاءت تصريحات ابتكار في مقابلة مع 3 صحفيين أجانب، على هامش منتدى أعمال بين إيران والاتحاد الأوروبي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمعة في 19 أيار الجاري.