نائب إيراني: اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الحظر الأمريكي

صرح رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور أنه سيتم الإعلان عن حزمة الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي قبل الـ 4 من شهر تشرين الثاني القادم للاستمرار في الاتفاق النووي مع إيران.

وقال ذو النور في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية اليوم إن إيران والدول الأوروبية توصلت إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها قبل الـ 4 من تشرين الثاني المقبل وهو موعد بدء العقوبات الجديدة التي ستفرضها الولايات المتحدة على إيران.

واشار ذو النور إلى أن زيارات اللجان البرلمانية للمنشآت النووية الإيرانية ستستمر ما دامت إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي وسيظل تقييم المواقع النووية على جدول أعمالنا لافتا إلى أن اللجنة النووية قدمت تقريرين حول الاتفاق النووي وهي تعد تقريرها التالي حول استمرار تنفيذ هذا الاتفاق.