نائب إيراني: هناك من يسعى لتعطيل العملية السياسية في سورية

قال اردشير نوريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن الانتصار الذي يحققه محور المقاومة على الإرهاب في سورية يجب أن يكتمل بالعملية السياسية لحل الأزمة فيها .

وأوضح نوريان في تصريح له اليوم أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والنظام السعودي يسعون لاختلاق العقبات لتعطيل مسار عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية والحيلولة دون إن تخرج بنتائج ايجابية مشددا على وجوب منع هذه القوى من تحقيق مآربها.

وقال جاغاريان إننا “مرتاحون من مستوى الاتصالات بين روسيا وإيران في سورية ولا سيما فيما يتعلق بتوفير الظروف لأنشطة مناطق تخفيف التوتر فيها” مؤكدا أن للبلدين دورا مهما في الانتصار على الإرهاب.

إلى ذلك اعتبر السفير الروسي لدى طهران لوان جاغاريان في تصريح له أن التعاون بين روسيا وإيران سيستمر في مكافحة الإرهاب في سورية.