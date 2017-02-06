نائب تركي : أردوغان يريد أن يحكم تركيا بمفرده وبشكل مطلق

أكد آران اردام عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يعمل على إقامة نظام استبدادي قائم على إسكات جميع الأصوات المعارضة له في البلاد.

وقال اردام خلال ندوة سياسية اليوم.. ” مثل هذا النظام سيهدد مستقبل تركيا بالكامل وهو ما لا يبالي به أردوغان الذي يريد أن يحكم تركيا بمفرده وبشكل مطلق ” مشيرا إلى إن أردوغان يشن حملات إعلامية استفزازية قبيل الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

يذكر أن أردوغان سعى إلى حصول حزبه العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة في البرلمان التركي من أجل تعديل الدستور وتحويل النظام التركي إلى نظام رئاسي يمنحه التفرد بالحكم.