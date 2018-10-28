نائب تركي يُحمل نظام أردوغان مسؤولية مقتل خاشقجي!

كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا محمد بكار أوغلو أن مخابرات النظام التركي كانت على علم تام بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول منذ لحظاتها الأولى ولم تتدخل لمنع وقوعها.

وقال بكار أوغلو في تصريح له اليوم: إن “المعلومات المسربة صحفيا تؤكد أن المخابرات التركية كانت على علم تام بجريمة مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده منذ لحظاتها الأولى”.

وتساءل بكار أوغلو: “لماذا لم تتدخل المخابرات التركية لمنع الجريمة أو اعتقال أعضاء مجموعة القتل السعودية التي غادرت اسطنبول دون أي تدخل من أجهزة الأمن التي سمحت للقنصل العام السعودي بمغادرة المدينة هو الأخر حتى لا يبقى من تحقق معه”.

وكان حزب الشعب الجمهورى أكد مؤخرا أن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان شريك فى جريمة قتل خاشقجى ولاسيما أنه غض النظر عن القتلة ويتهرب من الإعلان عن نتائج التحقيقات ذات الصلة.

وأشار بكار أوغلو إلى وجود قناعة في العالم أن أمر قتل خاشقجي صدر من ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان موضحا أن” عمليات القتل هذه طبيعية جدا بالنسبة لآل سعود ونظامهم الوهابي الدموي”.

يذكر أن روايات النظام السعودي المتعددة والمتغيرة حول مصير خاشقجي التى تدرجت من الزعم اولا بانه لم يقتل وخرج حيا من القنصلية ثم الاعتراف بمقتله في “عراك بالأيدي” داخلها ثم “بالخنق” قوبلت بانتقادات وتشكيك كبيرين من عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية التي طالبته باجابات صريحة وواضحة حول هذه الجريمة والمتورطين فيها وبالكشف عن مصير الجثة.