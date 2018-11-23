نائب رئيس الوزراء الروسي إلى سوريـــــة الشهر القـادم

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أمس، أن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف سيتوجه إلى سورية قريباً، وقال: “إنه يتمّ التخطيط لزيارة الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة نائب رئيس الوزراء بوريسوف إلى دمشق لحضور اجتماعات اللجنة”.

بدوره أعلن مصدر في مكتب بوريسوف، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي التقني، أنه سيقوم بزيارة سورية في كانون الأول المقبل.

وكانت اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة عقدت اجتماعها الأخير في موسكو في آب الماضي برئاسة كل من بوريسوف رئيس الجانب الروسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم رئيس الجانب السوري في اللجنة، والتي بنت قاعدة صلبة من التعاون الاستراتيجي في المجال الاقتصادي بين البلدين تنسجم مع برامج الحكومة السورية لإعادة الإعمار، وتمّ الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في دمشق قبل نهاية العام الحالي.