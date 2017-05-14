نائب لبناني: انضمام الكيان الصهيوني إلى الحرب ضد سورية لن يوقف الانتصارات على الإرهاب

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني نواف الموسوي أن انضمام كيان الاحتلال الإسرائيلي العلني إلى الحرب الكونية الظالمة ضد سورية لن يغير من طبيعة المعادلة لأن المؤامرة فشلت.

وأشار الموسوي خلال كلمة في بلدة مجدل زون الجنوبية إلى أن “سورية وحلفاءها مستمرون في معركتهم ضد الإرهاب بعدما حققوا انتصارات غيرت وجه التاريخ”.

ولفت الموسوي إلى أنه يتم حاليا العمل في ممكلة بني سعود على تصفية ودفن القضية الفلسطينة مؤكدا أن هذا الأمر سيفشل لأنهم غير قادرين على تغيير المعادلة الاستراتيجية السياسية والميدانية كما أن محور المقاومة لن يقبل بقيام كيان صهيوني فوق الأرض العربية.