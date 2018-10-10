نائب مصري: انتصار سورية النهائي على الإرهاب بات قريبا

أكد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري أحمد إمبابي، ثقته بقرب انتصار الدولة السورية النهائي على التنظيمات الإرهابية داعيا إلى التصدي لداعمي الإرهاب ورعاته.

ونوه إمبابي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة اليوم ببطولات الجيش العربي السوري الذي يكمل مسيرة تطهير الأراضي السورية من العناصر الإرهابية.

وبين إمبابي أن الحرب الإرهابية التي تشن على سورية تتشارك فيها دول كبرى إضافة إلى بعض الدول العربية ومنها مشيخة قطر.

وأشار إمبابي إلى موقف بلاده الرافض لمحاولات التقسيم التي يتعرض لها الوطن العربي عامة وسورية خاصة مؤكدا أهمية عودة العلاقات بين مصر وسورية.