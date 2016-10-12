نائب وزير الخارجية التشيكي: سورية كطائر الفينيق ستنهض من بين رماد الأزمة

أكد نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا ان جمهورية التشيك تسعى للمساهمة في إيجاد حل سريع للأزمة في سورية والمساعدة على انتقالها إلى مرحلة الأمن والاستقرار.

وقال تلابا خلال زيارته والوفد المرافق بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك في كاتدرائية سيدة النياح بحارة الزيتون بدمشق اليوم.. ان “سورية كطائر الفينيق ستنهض من بين رماد الأزمة من جديد وستسهم كما كانت دائما في الحضارة الإنسانية”.

بدوره أكد القيم البطريركي العام لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك الأب ماهر منصور أهمية تعزيز العلاقات التي تربط بين الشعبين والحكومتين الصديقتين في سورية وجمهورية التشيك وكذلك الكنائس في البلدين منوها بموقف جمهورية التشيك الداعم لسورية والمساعدات التي قدمتها للشعب السوري لاجتياز الأزمة.2

وضم الوفد إيفا فيلبي سفيرة جمهورية التشيك بدمشق وبافل كلوتسكي رئيس إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية التشيكية وبافلينا شرامكوف رئيس مجموعة سياسة الخليج في وزارة الخارجية التشيكية وجوزيف كونيتشي الأمين العام للصليب الأحمر التشيكي وميشال لوكاش المدير العام للمتحف الوطني في الجمهورية التشيكية.