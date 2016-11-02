نابولي يتعادل بيشكتاش في دوري الأبطال

سيطر التعادل الإيجابي في مباراة فريق بيشكتاش التركي وضيفه نابولي الإيطالي (1-1)، التي جمعتهما، يوم الثلاثاء 1 تشرين الثاني، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح النجم الدولي البرتغالي ريكاردو كواريزما التسجيل للفريق التركي في الدقيقة 79 من ضربة جزاء. ورد عليه الدولي السلوفاكي مارك هامشيك بهدف التعادل للفريق الإيطالي بعد ثلاث دقائق فقط.

وكان نابولي قد تعرض للهزيمة الأولى في التشامبيونز ليغ، في عقر داره على يد بيشكتاش بالذات (2-3)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، يوم الأربعاء 19 تشرين الأول الماضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة.

واكتفى كل من الطرفين بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، فقد رفع نابولي رصيده إلى 7 نقاط، ويتصدر قائمة المجموعة الثانية، بفارق نقطة واحدة أمام وصيفه بيشكتاش.

ويحتل فريق بنفيكا البرتغالي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويستضيف في وقت لاحق من اليوم أيضا، فريق دينامو كييف الأوكراني، صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.