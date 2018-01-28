نابولي يستعيد صدارة “الكالتشيو” بفوزه على بولونيا

استعاد نابولي اليوم الأحد صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم من يوفنتوس بعدما فاز على مضيفه بولونيا بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الـ22 من المسابقة.

افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة الأولى من المباراة عن طريق رودريجو بالاسيو (ق1) لكن نابولي أدرك التعادل بعدها بثلاث دقائق بعدما سجل الضيوف هدفا ذاتيا في أنفسهم عبر إبراهيما مباي.

تقدم نابولي للمرة الأولى في المباراة (ق37) بواسطة دريس ميرتنز من ركلة جزاء ثم وسع نفس اللاعب الفارق بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض (ق59).

بهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى 57 نقطة ليستعيد الصدارة من يوفنتوس الذي تراجع للمركز الثاني بفارق نقطة فيما تجمد بولونيا عند 27 نقطة في المرتبة الثانية عشر.