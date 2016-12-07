نابولي يسحق مضيفه بنفيكا بثنائية

فاز نابولي الإيطالي على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-1 الثلاثاء 6 كانون الأول، في المرحلة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية نابولي الإسباني خوسيه كاييخون في (د.60) ودريس مارتينيز في (د.79)، بينما أحرز المكسيكي راوول خيمينيز هدف بنفيكا في (د.87).

ورغم الهزيمة ضمن بنفيكا تأهله إلى دور ثم النهائي مستفيدا من الخسارة المذلة لبيشكتاش التركي بسداسية نظيفة أمام دينامو كييف الأوكراني.

سداسية دينامو كييف جاءت عبر أرتم بيسيدين في (د.9)، وأندري يارمولنكو في (د.30 من ركلة جزاء) وفيتالي بويالسكي في (د.32) وديرليس غونزاليز في (د.45) وسيرهي سيدورتشوك في (د.60) والبرازيلي جونيور مورايش في (د.77).

ورفع نابولي رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن بنفيكا الثاني، فيما بقي بيشكتاش ثالثا برصيد 7 نقاط وسيخوض منافسات يوروبا ليغ، ويتذيل دينامو كييف ترتيب المجموعة بـ 5 نقاط.