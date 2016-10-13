نادين تحسين بيك تنضم لأسرة عمل “هواجس عابرة”

تقف الفنانة نادين تحسين بيك للمرة الأولى أمام كاميرا المخرج مهند قطيش عبر مسلسل “هواجس عابرة” نص قطيش وحسن مصطفى، وانتاج شركة حاتم للإنتاج الفني، وتتابع حالياً تصوير مشاهدها في محافظة السويداء بعد أن أدت بعضاً منها في دمشق.

وتلعب نادين في العمل الجديد أحد أدوار البطولة من خلال شخصية “عبير” وهي “فتاة تجاوزت عمر الزواج.. تفوح منها رائحة العنوسة بينما تخجل من الاعتراف بذلك متذرعة بحجة اتمام دراستها”، تعمل مع “كمال” (يؤدي دوره خالد القيش) في استديو تصوير، وتربطها به علاقة غير واضحة المعالم، لكن غيرتها عليه تظهر واضحة من خلال تصرفاتها وردود أفعالها.

يذكر أن “هواجس عابرة” عمل اجتماعي يقدّم على مدار ثلاثين حلقة قصصاً منفصلة متصلة ضمن إطار كوميدي بسيط، وتدور معظم أحداثه في مكان واحد فضلاً عن بعض المشاهد الخارجية، ويشارك في بطولته أيضاً: كاريس بشار، أحمد الأحمد، فادي صبيح، محمد حداقي، جيني إسبر، خالد القيش ، طلال مارديني، جرجس جبارة ، جمال العلي، سوسن أبو عفار، ريم زينو، علي كريم ، آندريه سكاف وفوزي بشارة .

دانا وهيبة – دمشق