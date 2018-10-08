نادي أوروبي كبير يفكر في زيزو

أظهرت تقارير صحفية، عن وجهة جديدة محتملة للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة بيلد، أن زيدان بات مرشحًا لتدريب بايرن ميونخ الألماني، بعد تعثر البافاري، تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش.

وتراجع بايرن ميونخ، إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 13 نقطة.

ومنذ خروج زيدان، من ريال مدريد، بعد 3 مواسم، كانت القمة فيها فوزه مع الملكي بـ 3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا، تنتشر الشائعات حول إمكانية تدريب المدرب الفرنسي، لمانشستر يونايتد.

لكن مدير أعمال زيدان، ألين ميلياتشيو، استبعد في لقاء مع صحيفة فرنسية، رحيل زيدان نحو الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح ميلياتشيو، أن زيدان قد يتولى تدريب فريق أوروبي كبير، خلال الفترة المقبلة.