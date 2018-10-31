نادي الساحل يعقد مؤتمره في غياب كوادره!!

طرطوس- لؤي تفاحة

عقد نادي الساحل الرياضي في طرطوس مؤتمره السنوي، حيث طغى الحديث على إنجازات النادي رغم كل الظروف المادية، مع الإشارة إلى حجم التبرعات المقدمة وأهميتها، إضافة لجملة من التوصيات والمقترحات بغية النهوض بالواقع المادي والإنشائي للنادي، ومنها أهمية العمل على تأمين المزيد من الريوع المادية والاستثمارات، ولاسيما الموجودة بجانب مقر النادي التي تكفل تأمين كتلة مالية من هذه الاستثمارات، مع حاجة النادي لتجهيز عدد من الصالات، وكذلك الملاعب، والإسراع في إنجاز مدرجات الملعبين، سواء كان البلدي حيث مقر النادي، أو ملعب الباسل بقرب مقر فرع طرطوس الرياضي، وكذلك العمل على تنفيذ الملعبين بالعشب الصناعي نظراً لخصوصية المنطقة، والظروف الجويةو وموسم الأمطار الطويلو الأمر الذي يعيق التدريبات، والحاجة الماسة لذلك، وهذه من المطالب المكررة!.

وخلال الحديث أشار عدد من الحضور إلى ضرورة دعم النادي مركزياً كون المكتب التنفيذي هو الأقدر لتقديم ما يحتاجه النادي أسوة ببقية الأندية، وتحديداً بالنسبة للدوري الممتاز، كما أن المحافظة على هذا الإنجاز مسؤولية مشتركة تتحمّلها كافة الجهات المحلية والمركزية، وكان لافتاً خلال انعقاد أعمال المؤتمر هذا الحضور الخجول من قبل أعضاء المؤتمر من لاعبين وغيرهم، ولاسيما بالنسبة لفريق سيدات السلة، وكذلك بالنسبة لبقية لاعبي القدم، وبقية الألعاب، ومنها الفردية، وإذا كان عذر الغياب بالنسبة لفريقي الرجال والشباب مبرراً لوجودهم خارج المحافظة، فما هو تبرير غياب سيدات السلة وهن بطلات الجمهورية، حيث غمز البعض من أن الدعوة لموعد المؤتمر لم تكن مناسبة، في حين غمز البعض الآخر من أسباب أخرى، مع أهمية الإشارة إلى كثافة الحضور الرسمي.

بدوره تحدث الرفيق هيثم عاصي، رئيس مكتب الشباب الفرعي في قيادة فرع طرطوس للحزب، حول ما حققه أبطال النادي وبطلاته من نتائج ممتازة بفضل هذه الإرادة الطيبة، والحرص الشديد من قبلهم، وكذلك بفضل هذا التلاحم الشعبي من أبناء المحافظة، لافتاً إلى حرص قيادة فرع الحزب والمحافظة لمواصلة الدعم المقدم وزيادته، وذلك للمحافظة على ما تحقق من إنجازات تليق بتاريخ المحافظة، وشغفها للرياضة.