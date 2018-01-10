نادي تركي يعلن ضم توران.. وبرشلونة نائم !

بات لاعب برشلونة الإسباني على بعد ساعات من الانضمام إلى ناد جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونقلت صحيفة ماركا تصريحات لعبد الله أفسي، المدير الفني لباشاك شهير، متصدر الدوري التركي، أكد فيها أن فريقه سيعلن التعاقد مع لاعب الوسط أردا توران خلال ساعات قليلة.

وشكر أفسي رئيس ناديه جوكسل جوموسداج على تمكنه من التوصل لاتفاق مع توران وبرشلونة وقال “انتقال أردا سيتم إعلانه غدًا أو الجمعة”.

وأضاف “لم يكن انتقاله إلينا أمرًا سهلًا، إنه هدف لنا منذ عدة سنوات، ولا بد لي أن أشكر الرئيس على كل ما فعله من أجل ضمه”.

كما كان وكيل أعمال اللاعب أحمد بولوت واضحًا وقال “أردا توصل لاتفاق مع باشاك شهير، ولا ينتظر عروضا أخرى، إنه يريد العودة إلى إسطنبول”.

في الوقت نفسه لم يعلن برشلونة أي شيء حتى الآن، رغم وجود بعض التلميحات عن أن الاتفاق يمكن أن يعلن قريبًا، خاصة بعد التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول.