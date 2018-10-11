ناشط سعودي: ترامب لا يقدر على إنقاذ ابن سلمان!!

أفاد ناشط سعودي، معرفو باسم مجتهد، بأنه لدى السلطات التركية تسجيلات ثلاثة أشهر لكاميرات القنصلية السعودية في تركيا.

مجتهد ذكر في تغريدته أنه وقع في يد الأمن التركي تسجيلات ثلاثة أشهر لكاميرات القنصلية، مشيرا إلى أن التسجيلات تلك تتضمن زيارة جمال خاشقجي المرة الأولى وزيارته الثانية وما جرى داخل القنصلية خلالها إلى ما بعد محاصرتها من قبل الشرطة التركية وما حصل داخلها ربما من عمليات إخفاء الأدلة.

ومن جهة المواقف الدولية، بين مجتهد أن السلطات الأمريكية توصلت ليقين كامل، من خلال اعتراض الاستخبارات الأميركية لمحادثات المسؤولين السعوديين، ومن خلال ما وصلها من معلومات قطعية من السلطات التركية عن قتل خاشقجي وتحديدا عن المسؤولية المباشرة لابن سلمان، مؤكدا أن ترامب وكوشنر أدركا أن إنقاذ ولي عهد النظام السعودي مستحيل، وعليهم البحث عن وسيلة للنأي بأنفسهم عنه أو تقليل الضرر.