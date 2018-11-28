نايلسات تحجب بث قناة المسيرة التابعة للجيش اليمني

حجبت شركة الأقمار الصناعية المستضيفة لقناة المسيرة الفضائية على مدار النايل سات، بعد ثلاثة أيام من حجب قناة المسيرة مباشر للمرة الثانية في أقل من شهر، نتيجة ضغوط من قبل دول العدوان السعودي الأمريكي.

رئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة ذكر أن إنزال شبكة المسيرة هو إجراء غير قانوني وتعسفي وتصعيد من قوى العدوان ينسجم مع التصعيد العسكري.

وأضاف بأن قرار حجب قناة المسيرة هو أمريكي فرنسي، وهو تتويج لنشاط شبكة المسيرة.

يذكر أن الشركة المستضيفة كانت أوقفت بث قناة المسيرة مباشر على النايل سات بضغوط سعودية إماراتية.