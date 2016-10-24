نبيه برى يلقن ممثل قطر درساً بعد اعتراضه على تمثيل المرأة بالمواقع البرلمانية

في واقعة فريدة من نوعها وسابقة برلمانية أثارت دهشة الوفود العربية في اجتماعات البرلمانات العربية على هامش مؤتمر جنيف، أعلن ممثل قطر اعتراضه على تمثيل المرأة العربية في المواقع البرلمانية بنسبة تزيد على 30%.

وقال في تصريحات أثارت دهشة جميع الوفود البرلمانية، إن هذا الأمر مخالف للشريعة الإسلامية، الأمر الذي دفع نبيه برى رئيس الاتحاد للرد عليه مؤكداً أنه يتحدث دون أي دليل شرعي، وأنه لا توجد أي مخالفة للشريعة الإسلامية في تمثيل المرأة بأي نسبة وأن هذا الحديث يجب ألا يثار بهذا الشكل.

وأضاف برى خلال رده على ممثل البرلمان القطري أن تمكين النساء أمر ضروري في المواقع طالما هُن أهل لها.