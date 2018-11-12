نتائج تجارب الفضاء تعود للأرض عبر كبسولة

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية بأن عينات من بلورات البروتين التي تم الحصول عليها خلال التجارب التي أجريت في المحطة الفضائية الدولية، وصلت إلى الأرض على متن المركبة “كونوتوري -7”.

الوكالة بينت أن الكبسولة، التي أبعادها 84×66 سم، هبطت في المحيط الهادئ بواسطة مظلة على مقربة من السواحل اليابانية، وسوف تنقل بلورات البروتين التي بداخلها إلى المركز العلمي للوكالة في محافظة ايباراكي.

مركبة الشحن “كونوتوري”، التي تبلغ حمولتها 6.2 طن، أطلقت يوم 23 أيلول الماضي من مطار تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما، وكان من ضمن حمولتها كبسولة لإعادة عينات نتائج التجارب التي أجريت على متن المحطة إلى الأرض.

يشار إلى أنه منذ 20 سنة تجرى تجارب على تبلور البروتينات في الفضاء، على أمل إمكانية استخدامها في الطب، خاصة وأنها تنمو في الفضاء بشكل أسرع ويمكن استخدامها في صناعة المستحضرات الصيدلانية.