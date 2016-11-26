نتائج قرعة كأس القارات روسيا 2017

أسفرت قرعة بطولة كأس القارات 2017، التي أجريت السبت 26 تشرين الثاني، في مدينة قازان الروسية، عن تقسيم المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين.

وكشف حفل سحب القرعة عن المنتخبات التي ستواجه بعضها البعض، بالإضافة إلى الملاعب المحتضنة للمباريات خلال مرحلة مجموعات بطولة الأبطال التي ستجري أطوارها في روسيا ما بين 17 حزيران و2 تموز 2017.

المجموعة الأولى: روسيا، ونيوزيلندا، والبرتغال، والمكسيك

المجموعة الثانية: بطل أفريقيا، وتشيلي، وأستراليا، وألمانيا

ستشهد مباراة افتتاح البطولة مواجهة بين البلد المستضيف روسيا، ونيوزيلندا، السبت 17 حزيران 2017 بملعب مدينة سان بطرسبورغ.