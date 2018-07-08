نتاجات الملتقى الأول للنحت على الحجر في ساحات وطرقات جرمانا

تنتظر ساحات وطرقات مدينة جرمانا انجاز الفنانين المشاركين فى فعاليات ملتقى جرمانا الأول للنحت على الحجر لتحتضن تلك الاعمال النصبية التي دأب عليها 26 نحاتا ونحاتة منذ ال24 من حزيران الماضي.

الملتقى الذى أقامه مجلس مدينة جرمانا في أرض الملعب البلدى سورية أمل الماضى وعراقة الحاضر شكل فرصة للاهالى لزيارته بصورة دورية والاطلاع على ما ينفذه النحاتون من أعمال بتلك الخامات الصلبة محولين كتلها الكبيرة والضخمة الى منحوتات تنوعت أساليب معظمها بين التعبيرى والتجريدى والواقعي.

الفنان هادى عبيد قال فى تصريح لـ سانا الثقافية الملتقى مميز بانطلاقه واستمراره ويعكس التصاق الفنان السورى بأرض بلاده رغم كل الظروف لذلك سعيت الى أن أقدم بعملى رؤية جديدة للمستقبل الذي تشكل المرأة قاعدته الاساسية، غير أن زوجته الفنانة دارين الشلق سعت إلى اتجاه مغاير في منحوتتها رجل وامرأة فعبرت خلالها عن قوة الرجل ومدى قدرته على مجابهة ومواجهة الارهاب والظروف القاهرة بينما شغلت المرأة في منحوتتها رمز الحنان الذي لا مثيل له وتمد به كل شىء حولها

الفنان أكثم سلوم جسد فى منحوتته وجه امرأة حالمة ليعبر خلالها عن سورية بلد السلام والامان مبينا أن الملتقى يهتم بالذائقة الجمالية ورفع مستوى الفن والحث على تنشيط المواهب، أما الفنان الدكتور سمير رحمة فأراد فى لوحته أن يقدم تحليلا وتطبيقا للشكل الانسانى ليثير من خلال رموزه مخفيات الحياة الطبيعية الكامنة في دواخل الفرد.

وقدم الفنان حسان حلوانى منحوتة بعنوان جرمانا اشتغل فيها على تفكيك حروف اسم هذه المدينة واعادة تركيبها تعبيرا عما تحمله من قصص وحكايات عبر التاريخ مشيرا الى أن الملتقى يهدف الى نشر الثقافة الجمالية والبصرية فى المجتمع من خلال وضعها فى الاماكن العامة والساحات الرئيسية للاستمتاع بمظهرها وتزيين هذه الاماكن عبر تشكيل لجنة لتوزيع الاعمال.

الفنان غازي كاسوح ذكر أنه سعى عبر منحوتته لاظهار الأنثى بتجلياتها القوية وهى تخرج من الصخر تحديا للواقع ممثلة الوطن في أسلوب جمع بين التعبيرى والتجريدي.