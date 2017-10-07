نتيجة مخلفات الإرهاب.. إصابة 4 أطفال في انفجار عبوة بريف حلب الشرقي

أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب بإصابة 4 أطفال بجروح جراء إنفجار عبوة متفجرة من مخلفات المجموعات الإرهابية بقرية عران التابعة لناحية تادف بريف حلب الشرقي, وبين المصدر أنه تم إسعاف الأطفال إلى مشفى الرازي في حلب لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتلجأ التنظيمات الإرهابية ولا سيما “داعش” وجبهة النصرة المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية إلى زرع العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية وتفخيخ المنازل في المناطق التي يندحرون منها في محاولة منها لإشاعة الذعر بين الأهالي ومنعهم من العودة إلى منازلهم.